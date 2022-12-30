"حالة مدرار" تشمل معظم مناطق السعودية

أوضح موقع «طقس السعودية » أن الأقمار الاصطناعية ترصد الامتداد الواسع للسحب الماطرة ما بين الباحة ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى حدوث اشتداد إضافي للأمطار في بعض المناطق مثل الطائف. ونشر المركز الوطني للأرصاد صورا لرادارات الطقس توّضح استمرار هطول الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على مناطق مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والطائف)، الباحة، الرياض (تشمل العاصمة) والشرقية، والمتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.

وبين خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الممطرة التاسعة أقرت جمعية الطقس والمناخ في المملكة عبر لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة تسمية الحالة المطرية التي بدأت، الخميس، باسم حالة «مدرار»، متوقعا أن تستمر أياما عدة، ومتوقع أن يتسع نطاق تأثيرها على معظم مناطق المملكة والخليج.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدا، وقوة الحالة تكون بالترتيب على منطقة مكة ثم المدينة ثم الباحة ثم الرياض ثم القصيم ثم باقي المناطق وفرصة سيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مروراً بالليث تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة «تحذير» من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساء من اليوم الجمعة.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وحذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع من أمطار غزيرة متواصلة تتطلب أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مكان أمن، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المهنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد.