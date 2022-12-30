مشروع لتطوير الموهبة الإعلامية للطلبة في وادي الدواسر

دشن مدير تعليم وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي، أمس الخميس، مشروع "إعلاميو المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإعلامية لدى طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بأكثر من 100 طالب، ويستمر المشروع بالكامل إلى عامين.

كما يتكون المشروع من خمسة مجالات إعلامية، وهي التصوير الاحترافي، التصميم الفوتوغرافي، منتجة المقاطع، الكاريزما الإعلامية وكتابة المحتوى الرقمي، يتم اكتسابها من خلال دورات تدريبية متخصصة يقوم عليها مجموعة من المتخصصين بوزارة التعليم والجامعات السعودية.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بإدارة تعليم وادي الدواسر، الأستاذ سعد الصافي، أن دخول الطالب في المشروع يكون عن طريق معرفة مهارات الطالب، والتي بناء عليها يتم اختياره للعمل على تطويرها وصقلها.