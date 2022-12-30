السعودية اليوم / شرطة محافظة شرورة تقبض على شخصين لإطلاق أحدهما النار في الهواء والآخر لتوثيق ذلك ونشره



شرورة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على مواطنين، لإطلاق أحدهما النار في الهواء من داخل مركبته في أحد أحياء المحافظة، والآخر لتوثيقه ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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16:35ت م

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