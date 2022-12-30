السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظة المهد



المدينة المنورة 6 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظة المهد ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 2 صباحا وتستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم .

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14:59ت م

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