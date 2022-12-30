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الصحة : تسجيل 30 حالة كورونا جديدة وتعافي 37

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شكرا لقرائتكم الصحة : تسجيل 30 حالة جديدة وتعافي 37 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (30) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (37) حالة.

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,515) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (826,984) حالة، تعافى منهم (814,568) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,901) حالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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