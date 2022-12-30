شكرا لقرائتكم لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” لقطات من هطول الأمطار على مدينة الرياض، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها وفقًا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

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مستمرة للغد

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض حتى الساعة الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ” الأفلاج، السليل، ليلى، وادي الدواسر”، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

التأثيرات المصاحبة

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية وسيول.

وفي وقت سابق، أوضح التقرير الصادر من الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.