شكرا لقرائتكم مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك: أمير المنطقة يتلمس احتياجاتنا دومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضًا البادية وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظرًا لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

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استكمالًا للدور الإنساني

وأشار المستفيدون أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دومًا على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالًا للدور الإنساني الذي يتكفل به، والذي يجسد مثالًا للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

معونة الشتاء

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنويًا في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

فيما تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محمله بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضًا الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.