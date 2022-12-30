السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على عموم محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفا، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:39ت م

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