السعودية اليوم / خمسة برامج بجامعة الجوف تحصل على الاعتماد البرامجي الوطني



سكاكا 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

حصلت جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب، في برامج الطب والجراحة، واللغة العربية، والتمريض، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات، ليصل إجمالي البرامج المعتمدة في الجامعة 10 برامج.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع أن حصول هذه البرامج على الاعتماد الوطني يأتي ضمن خطة الجامعة لحصول جميع برامجها على الاعتماد بهدف رفع مستوى جودة العملية التعليمية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع التعليم في المملكة، وبمتابعة ودعم سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.

وبين وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور عبدالله السويكت، أن استكمال الإجراءات التقويمية للبرامج جاء وفق المراحل الزمنية المحددة من قبل الهيئة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي حققته البرامج المعنيّة.

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13:14ت م

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