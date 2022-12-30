السعودية اليوم / حرس الحدود البحرية التونسي ينقذ 180 مهاجرًا غير شرعي



تونس 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.

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12:55ت م

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