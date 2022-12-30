شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب السعودية في عام 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن إسدال الستار على أحداث عام 2022، الذي شهد على العديد من الأحداث الرياضية على مستوى العالم، أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 التى توج بها منتخب الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، حصاد المنتخب السعودي خلال عام 2022، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، خاصة بعد مشاركته في مونديال قطر 2022.

منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022

وكان المنتخب السعودي، قد احتل قمة مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال قطر 2022.

وقدم منتخب السعودية مباريات في غاية القوة خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث جاء ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات "الأرجنتين - بولندا - المكسيك".

وأستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم، بفوز تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في مباراة هي الأفضل للخضر خلال مونديال قطر.

وتلقى منتخب السعودية الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك، في الجولة الأولى والثانية على الترتيب ليودع البطولة من دور المجموعات، برصيد ثلاث نقاط فقط.

المنتخب السعودي الأولمبي بطلًا لكأس آسيا

وتوج منتخب السعودية الأوليمبى بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى التاريخ، عقب فوزه على منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "ميلي ستاديوم" بالعاصمة الأوزبكية طشقند.