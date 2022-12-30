

الدمام 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي زيارات الميدانية على المباني الجديدة قيد الإنشاء بمحافظة الخفجي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات البلدية على المباني.

وشملت الزيارات الميدانية 87 مبنى قيد الإنشاء، نتج عنها مخالفة 26 مبنى منها، تمثلت في عدم وجود ساتر أمام المبنى، ووضع مخلفات المباني بأراضي الغير، إضافة إلى عدم وجود لوحة بالموقع تبين بيانات المالك، وخلط المواد على الاسفلت والأرصفة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود الأمانة في التأكد من تطبيق الإجراءات البلدية على المباني القيد إنشائية، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

// انتهى //

12:39ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ زيارات ميدانية على المباني قيد الإنشاء بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.