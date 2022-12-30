شكرا لقرائتكم بـ2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت طريف أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بين المدن السعودية حيث وصلت درجة الحرارة إلى 2 مئوية، فيما سجلت القريات 3 درجات .

وسجلت حائل ورفحاء 4 درجات لكل منهما فيما سجلت كل من تبوك وحفر الباطن وعرعر وسكاكا 5 درجات في كل منهم.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجة الحرارة في مدن المملكة اليوم كما يلي: