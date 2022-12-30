السعودية اليوم / أمانة نجران تعالج أكثر من 300 بلاغ لصيانة شبكات الإنارة



نجران 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

باشرت أمانة منطقة نجران خلال الشهر الماضي، أكثر من 300 بلاغ لأعمال صيانة شبكات الإنارة في الشوارع الرئيسية والأحياء بمدينة نجران، لرفع أداء شبكة الإنارة، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.

وشملت أعمال صيانة شبكات الإنارة صيانة 179 فانوساً، و24 عمود إنارة، و53 من لوحات الإنارة وإصلاح 37 شبكة إنارة.

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10:06ت م

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