سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول 

رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،

ولم تظل إلا السيارات المتعطلة من الأمطار السابقة وأصبح الحي شبه خالي تقريبا من سيارات معظم السكان، والتي كانت تتواجد أمام منازلهم في الأوقات العادية.

ونتيجة للتحذيرات والأجواء والحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة فضل سكان الحي عدم إيقاف سياراتهم أمام منازلهم نظرا لتكرار جرف السيول لسياراتهم من أمام أعينهم عدة مرات وأثناء سقوط الأمطار.