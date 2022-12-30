ولم تظل إلا السيارات المتعطلة من الأمطار السابقة وأصبح الحي شبه خالي تقريبا من سيارات معظم السكان، والتي كانت تتواجد أمام منازلهم في الأوقات العادية.
ونتيجة للتحذيرات والأجواء والحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة فضل سكان الحي عدم إيقاف سياراتهم أمام منازلهم نظرا لتكرار جرف السيول لسياراتهم من أمام أعينهم عدة مرات وأثناء سقوط الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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