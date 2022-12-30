أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت، لتكون عن بعد حسب الأنظمة والتعليمات بناء على التقرير الوارد من المركز الوطني.
وجاء الإعلان عن التحويل للدراسة عن بعد بسبب التقرير الصادر من المركز الوطني للأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل محاضرات الجمعة والسبت للدراسة عن بعد بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.