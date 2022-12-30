جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل محاضرات الجمعة والسبت للدراسة عن بعد بسبب الأمطار

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت، لتكون عن بعد حسب الأنظمة والتعليمات بناء على التقرير الوارد من المركز الوطني.

وجاء الإعلان عن التحويل للدراسة عن بعد بسبب التقرير الصادر من المركز الوطني للأرصاد.