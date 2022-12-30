أمانة العاصمة المقدسة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات خلال الأيام الماطرة

سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،ولم تظل إلا السيارات... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل محاضرات الجمعة والسبت للدراسة عن بعد بسبب الأمطار أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ أمطار غزيرة مستمرة في جدة وانقطاع الكهرباء في عدة أحياء شهدت مدينة جدة الليلة سقوط أمطار غزيرة على عدة أحياء في جدة صاحب ذلك انطلاق رسائل تحذيرية على جوالات المواطنين.و شملت الأمطار أحياء... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 05 جمادى الآخرة 1444 هـ 05 جمادى الآخرة 1444 هـ لأول مرة.. إنذارات صوتية على الهواتف لتحذير سكان جدة من الأمطار استقبل السكان في محافظه جدة رسالة تنبيه صوتية عبارة عن إنذار وصلهم على هواتفهم، لتحذيرهم من سقوط أمطار غزيرة، حيث تشهد المدينة... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 05 جمادى الآخرة 1444 هـ 05 جمادى الآخرة 1444 هـ جامعة طيبة تختتم برنامج سفراء الوسطية 7 اختتمت جامعة طيبة، أعمال برنامج سفراء الوسطية في نسخته السابعة تحت شعار "دوت الخليج حياة" والذي احتضن عدة جلسات وفعاليات شهدها البرنامج... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1444 هـ 05 جمادى الآخرة 1444 هـ ‏المودة تطلق خطتها التنفيذية لخدمة 85 ألف أسرة أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خطتها التنفيذية للعام 2023 تحت شعار “عام التحول”، وذلك لتحقيق أهدافها... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1444 هـ 05 جمادى الآخرة 1444 هـ

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