أمانة العاصمة المقدسة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات خلال الأيام الماطرة

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سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول
رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،ولم تظل إلا السيارات...
جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل محاضرات الجمعة والسبت للدراسة عن بعد بسبب الأمطار
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة...
استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل
أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي...
أمطار غزيرة مستمرة في جدة وانقطاع الكهرباء في عدة أحياء
شهدت مدينة جدة الليلة سقوط أمطار غزيرة على عدة أحياء في جدة صاحب ذلك انطلاق رسائل تحذيرية على جوالات المواطنين.و شملت الأمطار أحياء...
لأول مرة.. إنذارات صوتية على الهواتف لتحذير سكان جدة من الأمطار
استقبل السكان في محافظه جدة رسالة تنبيه صوتية عبارة عن إنذار وصلهم على هواتفهم، لتحذيرهم من سقوط أمطار غزيرة، حيث تشهد المدينة...
جامعة طيبة تختتم برنامج سفراء الوسطية 7
اختتمت جامعة طيبة، أعمال برنامج سفراء الوسطية في نسخته السابعة تحت شعار "دوت الخليج حياة" والذي احتضن عدة جلسات وفعاليات شهدها البرنامج...
المودة تطلق خطتها التنفيذية لخدمة 85 ألف أسرة
أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خطتها التنفيذية للعام 2023 تحت شعار “عام التحول”، وذلك لتحقيق أهدافها...
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