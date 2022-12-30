أمطار غزيرة مستمرة في جدة وانقطاع الكهرباء في عدة أحياء

و شملت الأمطار أحياء الصفا والزهراء والسلامة والمحمدية والرحاب وبني مالك والنسيم وأحياء أخرى شمال المحافظة في الوقت الذي لم تشمل فيه الأمطار بعض الاحياء الجنوبية وتركزت في شمال جدة.
وقد قام مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد، والاستناد عليها عند الرغبة في التنقل داخل وبين المحافظات المشمولة بالحالة المطرية.
وتم إرسال بواقع مرتين رسائل تحذيرية للسكان بتوخي الحذر من احتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في الوقت الذي انتشرت في الشوارع آليات الشفط من قبل أمانة جدة تفاديا لتجمع مياه الأمطار داخل الأحياء والطرق السريعة.
وشهدت بعض الأحياء انقطاعا للكهرباء
ولا تزال الأمطار تتساقط بغزارة حتى كتابة هذا التقرير.
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