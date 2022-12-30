السعودية اليوم / أمانة جدة تبذل مجهوداتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة



جدة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

تبذل أمانة محافظة جدة أقصى مجهوداتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة في مواقع متفرقة، مجندة الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أنَّ الخطة الميدانية التي نفذت شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة رفع آثار الحالة المطرية، مشيراً إلى أنَّه ومن ضمن الاستعدادات؛ عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

ونوه بأنَّ هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة المحافظة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

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