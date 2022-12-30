شكرا لقرائتكم ضبط مواطن مخالف بحوزته كمية من الحطب المحلي بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت شرطة محافظة النبهانية بمنطقـة القصيـم مواطنًا مخالفًا لنظـام البيئـة، بحوزته (4.2) متر مكعب مـن الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبة، واتخذت بحقه الإجـراءات النظاميـة، وتـم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلـك فـي إطـار حملـة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسـويق أو بيع أو نقـل الحطـب المحلي داخـل المـدن والمحافظـات وعلـى الطرق التي تربط المناطـق، ومـا ينشـر عـن هـذا النشـاط عبـر مختلـف المنصـات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

قد يهمّك أيضاً

الإبلاغ

وحـث الأمـن العـام علـى الإبلاغ عـن أي حالات تمثل اعتداء علـى البيئـة أو الحياة الفطريـة علـى الأرقـام (911) فـي مناطـق مكة المكرمـة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.