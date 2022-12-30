شكرا لقرائتكم حي البساتين بجدة يسجل أعلى كمية أمطار بـ 44 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن حي البساتين بمحافظة جدة يسجل أعلى كمية أمطار حتى الساعة 11 مساءً بـ 44 ملم.

وأشار متحدث الأرصاد إلى فرصة استمرار هطول الأمطار، موضحًا أن المركز يتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، ومستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية.

قد يهمّك أيضاً

تحذيرات

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.

كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.