السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات أثناء هطول الأمطار بشكل مؤقت



مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات، وذلك بشكل مؤقت خلال هطول الأمطار على مكة المكرمة.

واشتملت تحديد النقاط على مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، وجبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.

يأتي ذلك ‏إشارة إلى التوقعات الصادرة من ‎المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بداية من مساء أمس الخميس حتى يوم السبت القادم، وما قد ينتج عنها من ارتفاعا في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع ‎العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة، داعية في الوقت نفسه بمتابعة تطورات الحالة الجوية عبر منصة المركز الوطني للأرصاد.

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