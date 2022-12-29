السعودية اليوم / وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لفعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" بجامعة تبوك



تبوك 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لفعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" وإستراتيجية السلامة المرورية، الذي أقيم في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

وحظي جناح الوزارة بإقبال كبير من زوار المعرض الذي استعرضت من خلاله "الداخلية" ممثلة في وكالة الوزارة للقدرات الأمنية، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق، أهم المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها، ومن أبرزها مشروع السلامة المرورية المتطور الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية المعنية بالأمن والسلامة على الطرق ويسهم في تحقيق أهداف برامج رؤية

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تبوك 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واساختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لفعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" وإستراتيجية السلامة المرورية، الذي أقيم في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.وحظي جناح الوزارة بإقبال كبير من زوار المعرض الذي استعرضت من خلاله "الداخلية" ممثلة في وكالة الوزارة للقدرات الأمنية، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق، أهم المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها، ومن أبرزها مشروع السلامة المرورية المتطور الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية المعنية بالأمن والسلامة على الطرق ويسهم في تحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030، ومحطة أوزان الشاحنات ومركز معالجة المخالفات، وتجربة مدارس تعليم القيادة والمركبة الذكية المجهزة بأحدث التقنيات الأمنية، إضافة إلى آلية قراءة شرائح الإبل والتعرف على الملاك و"خدمتك على الطريق".// انتهى //00:17ت م0001

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