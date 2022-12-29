السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمنطقة القصيم تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزته كمية من الحطب المحلي



بريدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

ضبطت شرطة محافظة النبهانية بمنطقـة القصيـم مواطنًا مخالفًا لنظـام البيئـة، بحوزته (4.2) متر مكعب مـن الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبة، واتخذت بحقه الإجـراءات النظاميـة، وتـم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتـي ذلـك فـي إطـار حملـة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسـويق أو بيع أو نقـل الحطـب المحلـي داخـل المـدن والمحافظـات وعلـى الطرق التي تربط المناطـق، ومـا ينشـر عـن هـذا النشـاط عبـر مختلـف المنصـات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحـث الأمـن العـام علـى الإبلاغ عـن أي حالات تمثل اعتداء علـى البيئـة أو الحياة الفطريـة علـى الأرقـام (911) فـي مناطـق مكة المكرمـة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

// انتهى //

23:51ت م

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