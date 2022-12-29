

جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية للدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي (الجمعة والسبت)، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وتقرر تحويل المحاضرات - عن بُعد - حسب الأنظمة والتعليمات لجميع طلبة الدراسات العليا والبرامج التنفيذية.

// انتهى //

23:47ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعتا الملك عبدالعزيز وجدة تعلقان الدراسة الحضورية للدراسات العليا والبرامج التنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.