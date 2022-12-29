

جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملاً من جميع المسافرين التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

// انتهى //

23:40ت م

0167





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مطار الملك عبدالعزيز بجدة يُعلن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.