

جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 11 من يوم الجمعة.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

من جهته حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع من أمطار غزيرة متواصلة تتطلب أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مكان أمن، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المهنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد.

// انتهى //

23:16ت م

0164





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى تحذير من أمطار رعدية غزيرة على جدة وبحرة.. ومركز إدارة الأزمات يدعو الجميع إلى البقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.