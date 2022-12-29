السعودية اليوم/ جامعة الطائف تحقق الاعتماد البرامجي المشروط في كلية طب الأسنان



الطائف 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

حصلت ‎جامعة الطائف ممثلةً في كلية طب الأسنان، على الاعتماد البرامجي المشروط، من هيئة تقويم التعليم والتدريب - المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي-.

وأكدت الجامعة أن كلية طب الأسنان عملت على تحقيق المعايير المطلوبة التي وضعتها هيئة تقويم التعليم، حيث جاء هذا الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي بذلتها الجامعة في مجال تحسين وتطوير العمل الأكاديمي ومواكبة الخطة الإستراتيجية التي تسعى بشكل أساسي ومستمر على دفع عجلة التنمية في جميع كليات الجامعة لتحقيق أهدافها، ومقتضيات رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة تعليمية متقدمة ومتطورة تلائم وتواكب متطلبات العصر.

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23:12ت م

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