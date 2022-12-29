شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. النصر السعودي يرصد التعاقد مع راموس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوية عن تقدم نادي النصر السعودي بعرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع المدافع الباريسي المخضرم سيرجيو راموس، حيث يعتبر مسئولي العالمي أن التعاقد مع اللاعب سيكون نقكة فاصلة فى إنهاء التفاوض مع رونالدو بالفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر يأمل فى الجمع بين نجمي ريال مدريد السابقين ضمن صفوف فريقه، الشئ الذي سيعد بمثابة أحدي طرائف القرن الحالي، لا سيما أن أكثر المتفائلين لا يحلم بالتعاقد فقط أحدهما فقط والتواجد فى المنطقة العربية.



النصر يضغط من أجل ضم رونالدو

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن النصر ما زال يأمل بكل ما أوتي من قوة، للحفاظ على حظوظه فى صفقة رونالدو، حيث أن اللاعب كان يمتلك موافقة مبدئية على إنضمامه إلى الفريق السعودي فى الأيام المادية، قبل أن يقرر اللاعب تأجيل توقيع العقود الرسمية حتى مطلع يناير القادم.



النصر متفائل بصفقة راموس

وأكدت بعض المصادر الآخري أن النصر متفائلًا للغاية بإتمام التعاقد مع راموس فى الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب سبق له وإن ترك مدريد من أجل المال، الأمر الذي يجعله يوافق أن يفعل نفس الشئ فى حالة إذا ما حصل على عقد مالي مماثل لما يتقاضاه مع الفريق الباريسي.

حيث يسعي الفريق الباريسي لتخفيض عقود عددًا كبيرًا من اللاعبين، يأتي فى مقدمتهم راموس، والذي تأثر بتقدم السن فى الآونة الأخيرة بجانب أنه لا يقدم الإضافة الحقيقية للفريق الفرنسي مقارنة بما يتقاضاه.