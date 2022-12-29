شكرا لقرائتكم هطول أمطار غزيرة على جدة الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة الإخبارية، لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، وسط توقعات باستمرارها حتى صباح الغد.

وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن سماع أصوات البرق والرعد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.

كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.