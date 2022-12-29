شكرا لقرائتكم أسباب ميل مبنى فندقي في مكة المكرمة وفرص انهياره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الخبير الهندسي سعود الدلبحي أسباب ميل مبنى فندقي في مكة، مناشدًا بضرورة دراسة تكلفة المعالجة قبل اتخاذ قرار الإزالة.

أسباب الميل

أرجع الدلبحي، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، الميل إلى سببين؛ الأول تسرب مياه جوفية أسفل القواعد، ولكن العمارة ما زالت متماسكة، مما يدل على أن الانهيار لم يكن جزئي، مشيرًا إلى أنه يمكن أن هناك تربة أو فجوة بين العمارتين واختلافًا في التأسيس.

واستطرد: أتوقع أن فوارق المنسوب والفراغ بين العمارة الجديدة والقديمة هو ما أدى لهذا الميلان.

ضد الإزالة

أضاف الدلبحي: نحن ضد عملية الإزالة إلا بعد دراسة تكلفة المعالجة والإزالة، مشيرًا إلى أنه لابد من دراسة الوضع بشكل جيد، واتخاذ قرار المعالجة إذا كان ذلك متاحًا أو الإزالة.