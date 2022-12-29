شكرا لقرائتكم خبر إجراءات للحد من انتشار المخدرات بالمجتمع التعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع التعليمي ونشـر الثقافـة التوعويـة لمكافحتها، وقعت وزارة التعليم و»نبراس» أمس في مقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مذكرة تفاهم. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين نبراس والوزارة في مجال التوعية بأضرار المخدرات، وتنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك.

وتتكامل الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات والحد من أثارها على الفرد والمجتمع وذلك في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر قطاعاتها التعليمية والقيام بدور مشترك مع نبراس في تطبيق خطط توعوية ونشر المنتجات التوعوية من خلال الأنشطة والإذاعات المدرسية واستثمار الشاشات والأركان التعريفية والمنصات الرقمية في المدارس والمنشآت التعليمية.

وتسهم وزارة التعليم في حماية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي من خطر المخدرات، بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس الطلبة، بما يسهم في تحصينهم، واستثمار أوقاتهم، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية؛ لبناء شخصيتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية.

من جهته، أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» المهندس هاني دهان أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية اللجنة بما يحقق تطلعاتها وأهدافها ضمن رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى وزارة التعليم للعمل على الحد من آفة المخدرات، لما لها من دور كبير في الجانب التعليمي التربوي، موضحا أن من أهم المحاور التي تم الاتفاق عليها تطوير البرامج التوعوية الموجهة لمختلف الفئات العمرية خلال كامل الرحلة التعليمية لرفع مستوى الوعي لدى النشء من أبنائنا وبناتنا في المراحل الدراسية. كما أكد على حرص «نبراس» على تفعيل هذه البرامج التثقيفية ضمن مناشطها التعاونية في مكافحة المخدرات مع الجهات المختصة إيمانا بأهمية أدوارها المجتمعية في التوعية الوقائية.

أبرز ملامح التعاون:

