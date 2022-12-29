شكرا لقرائتكم خبر «التقويم» تعتمد 30 برنامجا أكاديميا في 13 جامعة وكلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، 30 برنامجا أكاديميا في 13 جامعة وكلية خلال الربع الرابع من عام 2022م.

وحصلت جامعة الجوف على الاعتماد «الكامل» لبرنامج الطب والجراحة، وحصلت 4 برامج على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس التمريض، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس اللغة العربية، وبكالوريوس إدارة الأعمال.

كما حصلت 4 برامج أكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس أصول الدين، وبكالوريوس الأحياء، والماجستير في الدعوة، والدكتوراه في الدعوة، إضافة إلى اعتماد 4 برامج أكاديمية في جامعة الباحة اعتمادا مشروطا، وهي: بكالوريوس طب المختبرات، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العمارة، وبكالوريوس دكتور صيدلي، وفي جامعة القصيم حصلت 4 برامج أكاديمية على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس العمارة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية.

البرامج المعتمدة

