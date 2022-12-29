«التقويم» تعتمد 30 برنامجا أكاديميا في 13 جامعة وكلية

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وحصلت جامعة الجوف على الاعتماد «الكامل» لبرنامج الطب والجراحة، وحصلت 4 برامج على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس التمريض، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس اللغة العربية، وبكالوريوس إدارة الأعمال.كما حصلت 4 برامج أكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس أصول الدين، وبكالوريوس الأحياء، والماجستير في الدعوة، والدكتوراه في الدعوة، إضافة إلى اعتماد 4 برامج أكاديمية في جامعة الباحة اعتمادا مشروطا، وهي: بكالوريوس طب المختبرات، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العمارة، وبكالوريوس دكتور صيدلي، وفي جامعة القصيم حصلت 4 برامج أكاديمية على الاعتماد «المشروط»، وهي: بكالوريوس العمارة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية.
البرامج المعتمدة
- 5 لجامعة الأمير سطام.
- 4 لجامعة الجوف.
- 4 جامعة الإمام محمد بن سعود.
- 4 لجامعة الباحة.
- 4 لجامعة القصيم.
- 3 لجامعة طيبة.
- 2 لجامعة نجران.
- 2 لجامعة تبوك.
- برنامج لجامعة الطائف.
- برنامج لجامعة الملك خالد.
- برنامج لجامعة الملك فيصل.
- برنامج لجامعة شقراء.
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