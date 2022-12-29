استبانة لدراسة الفرص الاستثمارية في قطاع المسرح

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وتأتي الدراسة ضمن مساعي الهيئة لتمكين وتنمية قطاع المسرح، عبر تطوير المسارح والمساحات وتفعيلها بأنشطة القطاع، ومنح الفرصة أمام مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص؛ للمشاركة في دعم وتمكين الفئة المستهدفة في القطاع، والسعي الدؤوب لاستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة جميع القطاعات في الحراك الثقافي والمسرحي، وذلك انطلاقا من حرصها على تفعيل الشراكات مع جميع القطاعات، إضافة إلى استكشاف الحوافز والدعم لتطوير المسارح وتشغيلها، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة جميع الجهات في الحراك الثقافي بالمملكة، وتأهيل المساحات المناسبة؛ لإقامة العروض، بما يعود بالمنفعة على ملاكها والمستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الأسرية في ظهور ثقافة محلية متنوعة ونابضة بالحياة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس إطلاق استبانة دراسة الفرص الاستثمارية والشراكات في قطاع المسرح، لملاك ومشغلي المسارح بمختلف مناطق المملكة، من خلال تعبئة الاستبانة من خلال الرابط الالكتروني المخصص، والتي بدأت أمس وتستمر حتى أكتوبر المقبل.وتأتي الدراسة ضمن مساعي الهيئة لتمكين وتنمية قطاع المسرح، عبر تطوير المسارح والمساحات وتفعيلها بأنشطة القطاع، ومنح الفرصة أمام مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص؛ للمشاركة في دعم وتمكين الفئة المستهدفة في القطاع، والسعي الدؤوب لاستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة جميع القطاعات في الحراك الثقافي والمسرحي، وذلك انطلاقا من حرصها على تفعيل الشراكات مع جميع القطاعات، إضافة إلى استكشاف الحوافز والدعم لتطوير المسارح وتشغيلها، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة جميع الجهات في الحراك الثقافي بالمملكة، وتأهيل المساحات المناسبة؛ لإقامة العروض، بما يعود بالمنفعة على ملاكها والمستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الأسرية في ظهور ثقافة محلية متنوعة ونابضة بالحياة.

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