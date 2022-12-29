مبادرة الدرعية تفتح الطريق لتسويق المشاريع العائلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ستفتح طريق التسويق لمنتجات المشاريع العائلية، تواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية الاحتفاء بفعاليات مبادرة «قصرى الدرعية» التي كانت قد أطلقتها قبل نحو 3 أشهر مطلع أكتوبر الماضي، ضمن مبادراتها للمشاركة المجتمعية التي استفاد منها حتى الآن نحو 10000 زائر، وتحقيقا لرؤيتها في أن تكون الجار الحسن لمجتمع الدرعية، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الأسرية في ظهور ثقافة محلية متنوعة ونابضة بالحياة. وتستمر فعاليات المبادرة خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل الفنية والحرفية والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالتراث التقليدي، والمعارض الثقافية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تحتضنها عدة حدائق، منها الخالدية والفيصلية وظهرة العود في الدرعية. من الفعاليات:





ورش العمل الفنية والحرفية.



الأنشطة التفاعلية المرتبطة بالتراث التقليدي.



المعارض الثقافية.



عرض المنتجات من الحرف اليدوية والطهي.



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