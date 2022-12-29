محاكاة مستقبل العمارة والتصميم في «مقهى التواصل»

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وجرى خلال اللقاء الحديث حول ميثاق الملك سلمان العمراني، ورؤيته العمرانية الشاملة التي تسهم في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى تبني القيم الرئيسة للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار. بالإضافة إلى الممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.وتعد مبادرة «مقهى التواصل» إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ التي تهدف إلى تعزيز دعم الممارسين، وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاه متنوعة في مختلف مناطق المملكة.
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