شكرا لقرائتكم خبر محاكاة مستقبل العمارة والتصميم في «مقهى التواصل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحفيز مجتمع العمارة والتصميم ومحاكاة التطورات المستقبلية، نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم، اللقاء الثاني لمبادرة «مقهى التواصل» بمدينة جدة، والذي أقيم بحضور نخبة من المختصين والممارسين في القطاع، وذلك ضمن جهود الهيئة في تعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول ميثاق الملك سلمان العمراني، ورؤيته العمرانية الشاملة التي تسهم في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى تبني القيم الرئيسة للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار. بالإضافة إلى الممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.

وتعد مبادرة «مقهى التواصل» إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ التي تهدف إلى تعزيز دعم الممارسين، وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاه متنوعة في مختلف مناطق المملكة.