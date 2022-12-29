شكرا لقرائتكم خبر تطوير أداء 1435 مشرفا للتربية البدنية في 11 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التعليم 39 برنامجا تدريبيا في 11 منطقة ومحافظة بالمملكة؛ مستهدفة تطوير أداء 1435 من مشرفي ومشرفات التربية البدنية والنشاط الرياضي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية، إلى جانب 325 طالبا وطالبة من التعليم العام، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومعهد إعداد القادة والاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والاتحاد السعودي للثقافة الرياضية ، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة خلال الفصلين الثاني والثالث لهذا العام حضوريا وعن بعد إلى تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشر الثقافة الرياضية واكتشاف المواهب وتطوير كفايات المشرفين التربويين والمعلمين في عدد من المجالات الرياضية المختلفة.

وتشمل الدورات اكتشاف المواهب الرياضية ومقدمة ومبادئ وتنظيم كرة الطاولة، وإدارة الفعاليات الرياضية، والمهارات الأولية للإنقاذ والسلامة المائية، إضافة إلى دورة ثقافة الأنشطة الرياضية المدرسية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية.