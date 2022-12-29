تطوير أداء 1435 مشرفا للتربية البدنية في 11 منطقة

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وتهدف البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة خلال الفصلين الثاني والثالث لهذا العام حضوريا وعن بعد إلى تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشر الثقافة الرياضية واكتشاف المواهب وتطوير كفايات المشرفين التربويين والمعلمين في عدد من المجالات الرياضية المختلفة.وتشمل الدورات اكتشاف المواهب الرياضية ومقدمة ومبادئ وتنظيم كرة الطاولة، وإدارة الفعاليات الرياضية، والمهارات الأولية للإنقاذ والسلامة المائية، إضافة إلى دورة ثقافة الأنشطة الرياضية المدرسية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية.
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