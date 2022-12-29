شكرا لقرائتكم خبر جاهزية سد وادي فاطمة للحالة المطرية.. و5 صافرات لإنذار الأهالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحسبا للحالة المطرية المتوقعة أنهت فرق التشغيل والصيانة بسد وادي فاطمة في محافظة الجموم استعداداتها لمواجهة تداعيات هطول الأمطار بتطبيق خطة الطوارئ التي وضعت من قبل فريق عمل مختص، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، وتحتوي على مراحل «قبل وأثناء وبعد موسم الأمطار». فيما خصصت 5 صافرات إنذار موزعة بطول الوادي لتحذير السكان ومن هم أسفل السد. بأن البوابات سيجري فتحها حفاظا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني جاهزية الاستعداد لفرقة التشغيل والصيانة بسد وادي فاطمة أمس لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الأهداف وخطط العمل وتقليل التداعيات من خلال تضافر الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد. ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات خلال فترة هطول الأمطار للحد من الآثار المترتبة على ذلك.

من جهته أوضح مدير فرع والوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي أن نوع السد خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كلم2، مبينا أنه يجري التحكم في المنسوب عن طريق برنامج لفتح البوابات، وتطبيقه بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مثل المحافظة والدفاع المدني.

أعمال الفرق بعد هطول الأمطار تتضمن:

المكافحة المكثفة لنواقل الأمراض بالسدود والحظائر والمزارع والمستنقعات والمرامي.

استمرار الصيانة الدورية والمكثفة للسدود من قبل المقاولين.

يتولى الجهاز الإشرافي على سد وادي فاطمة أعمال الصيانة، مثل إزالة الرسوبيات، صيانة بوابات السد، والتأكد من عمل جهاز الإنذار بشكل دوري

سد وادي فاطمة:

20 مليون م3 يخزنها

441 مترا طول المفيض

15 مترا ارتفاع المفيض

2616 م3 في الثانية أعلى معدل للتصريف