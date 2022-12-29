شكرا لقرائتكم خبر جاهزية سد وادي فاطمة للحالة المطرية.. و5 صافرات لإنذار الأهالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني جاهزية الاستعداد لفرقة التشغيل والصيانة بسد وادي فاطمة أمس لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الأهداف وخطط العمل وتقليل التداعيات من خلال تضافر الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد. ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات خلال فترة هطول الأمطار للحد من الآثار المترتبة على ذلك.من جهته أوضح مدير فرع والوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي أن نوع السد خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كلم2، مبينا أنه يجري التحكم في المنسوب عن طريق برنامج لفتح البوابات، وتطبيقه بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مثل المحافظة والدفاع المدني.
أعمال الفرق بعد هطول الأمطار تتضمن:
المكافحة المكثفة لنواقل الأمراض بالسدود والحظائر والمزارع والمستنقعات والمرامي.
استمرار الصيانة الدورية والمكثفة للسدود من قبل المقاولين.
يتولى الجهاز الإشرافي على سد وادي فاطمة أعمال الصيانة، مثل إزالة الرسوبيات، صيانة بوابات السد، والتأكد من عمل جهاز الإنذار بشكل دوري
سد وادي فاطمة:
20 مليون م3 يخزنها
441 مترا طول المفيض
15 مترا ارتفاع المفيض
2616 م3 في الثانية أعلى معدل للتصريف
كانت هذه تفاصيل خبر جاهزية سد وادي فاطمة للحالة المطرية..
و5 صافرات لإنذار الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.