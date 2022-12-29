تأمين منظومة المراقبة الجوية لحماية البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت القوات الخاصة للأمن البيئي وشركة الالكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أمس عقدا لتوريد منظومة المراقبة الأمنية المتنقلة التي تشمل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والتحكم وأنظمة الاتصالات اللاسلكية، بهدف الرفع من كفاءة وقدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية من خلال المراقبة الجوية والإسناد العملياتي. وتدعم المنظومة الأمنية المتنقلة القدرات العملياتية لمراقبة وحماية البيئة وتمكين القوات من تغطية مساحات شاسعة وتبادل وتمرير المعلومات بين القيادات والوحدات الميدانية بشكل آني وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوحيد المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة. وتم توقيع العقد في مقر قيادة القوات بمدينة الرياض من قبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد العذل. وتم توقيع العقد في مقر قيادة القوات بمدينة الرياض من قبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد العذل. مزايا المنظومة:





الرفع من كفاءة وقدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية.



دعم القدرات العملياتية لمراقبة وحماية البيئة.



تمكين القوات من تغطية مساحات شاسعة.



توحيد المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين و الصيانة.



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