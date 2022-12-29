شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءا من اليوم إلى السبت حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، فيما دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة‬ المكرمة إلى متابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد، والاستناد عليها عند الرغبة في التنقل داخل وبين المحافظات المشمولة بالحالة المطرية.

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ومنطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

إلى ذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى السبت.

وشددت على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأثير الحالة المطرية يشمل مناطق:

مكة المكرمة:







العاصمة المقدسة



جدة



رابغ الطائف



الجموم



الكامل



بحرة



خليص



الليث



القنفذة



العرضيات



أضم



ميسان



الخرمة



الموية



رنية



الباحة:





الباحة



بلجرشي



المندق



القرى



قلوة



المخواة



العقيق



بني حسن



الحجرة



غامد الزناد



عسير:





النماص



بلقرن



المجاردة



محايل



بارق



تنومة



البرك



بيشة