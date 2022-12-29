شكرا لقرائتكم خبر استقبال حافل ومبهج للمدير الرقمي «زياد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حفاوة وافتخار، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين الموظف الرقمي «زياد» مديرا في مركز العمليات الجمركية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مباركين للزميل زياد والخطوة الجبارة من الهيئة في أتمتة عمليات الزكاة والجمارك التشغيلية.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان الموظف الرقمي «زياد» خاضعا لنظام التأمينات الاجتماعية أو نظام الخدمة المدنية، فيما كانت هناك مطالبات كوميدية بتدخل «نزاهة» في موضوع التعيين لمعرفة مؤهلات وخبرة «زياد» لنيل منصب مدير.

فيما أكد آخرون أحقية «زياد» وكفاءته، حيث يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومساهمته في تسريع المعاملات وإيصال الشحنات، وأنه لن ينتظر ويطالب بعلاوة سنوية، سيكتفي بعملية تحديث فقط كعلاوة سنوية.

يذكر أن الهيئة بدأت خطوات استخدام تقنية «RPA» لتنفيذ الأعمال اليدوية التقليدية التي يقوم بها موظفو مركز العمليات الجمركية، مثل الفرز، وإدخال البيانات، وتحديد الشحنات الموثوقة، حيث سيتحول تركيز الموظفين على المهام التي تتطلب عملا إدراكيا، لما تتسم بالعديد من المزايا، أبرزها أنها تتمثل في الاستغلال الأمثل للوقت عبر إنجاز مجموعة من المهام في وقت واحد، وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثوان لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وتمثل التقنية الجديدة، نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لموظفيها وعملائها، وذلك ضمن مبادراتها في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلوله في جميع مجالات مهامها الزكوية والضريبة والجمركية.

مزايا تقنية RPA:

