شكرا لقرائتكم خبر «الرياض الخضراء» يرسم مستقبل حي العزيزية بعد التشجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رسم التصور المستقبلي في إطار رؤية المملكة 2030 افتتح برنامج «الرياض الخضراء»، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس فعالية بدء أعمال التشجير في حي العزيزية.

وتضمن افتتاح المعرض استقبال ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وسكان الحي، حيث تعرفوا على مراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصور المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، وتستمر الفعالية في حي العزيزية حتى 7 يناير 2023م.

وسيشهد حي العزيزية زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدا، و78 موقعا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات.

ويستهدف البرنامج تشجير 120 حيا سكنيا بحلول عام 2030، حيث وضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

كما يسهم برنامج «الرياض الخضراء» في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء (زراعة 10 مليارات شجرة على مستوى المملكة)، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة 7,5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفا عما هو عليه الآن، ويهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، ولضمان استدامة المساحات الخضراء يعمل البرنامج على إنشاء شبكة لري المسطحات الخضراء، وإعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 100% بكمية تقدر بمليون م3 يوميا.

الأعمال في حي العزيزية:







زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة.



تشجير 54 حديقة.



تشجير 61 مدرسة.



تشجير 121 مسجدا.



78 موقعا لمواقف السيارات.



176 كلم من الطرق والممرات.



برنامج الرياض الخضراء: