فرق لمواجهة الحالة المطرية بأحياء جدة

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وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تتم عبر انتشار فرق العمل والمعدات، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت أمانة محافظة جدة أمس فرق العمل والمعدات المشاركة في تنفيذ خطتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، وفق التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، لتشمل 16 بلدية فرعية، و13 مركز إسناد، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق.وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تتم عبر انتشار فرق العمل والمعدات، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.

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