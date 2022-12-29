لأول مرة.. إنذارات صوتية على الهواتف لتحذير سكان جدة من الأمطار

استقبل السكان في محافظه جدة رسالة تنبيه صوتية عبارة عن إنذار وصلهم على هواتفهم، لتحذيرهم من سقوط أمطار غزيرة، حيث تشهد المدينة حاليا هطول الأمطار.

وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها إرسال تنبيه صوتي للمواطنين في مدينه جدة لتحذيرهم من سقوط أمطار ومطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة.