استقبل السكان في محافظه جدة رسالة تنبيه صوتية عبارة عن إنذار وصلهم على هواتفهم، لتحذيرهم من سقوط أمطار غزيرة، حيث تشهد المدينة حاليا هطول الأمطار.
وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها إرسال تنبيه صوتي للمواطنين في مدينه جدة لتحذيرهم من سقوط أمطار ومطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. إنذارات صوتية على الهواتف لتحذير سكان جدة من الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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