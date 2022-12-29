

الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية, و(27) مخالفًا لنظام الإقامة،(9) من الجنسية اليمنية و(7) من الجنسية الباكستانية و(5) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية الهندية و(3) من الجنسيات النيبالية والنيجيرية والسودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

// انتهى //

22:56ت م

0161





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.