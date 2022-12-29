السعودية اليوم / "موان" يطلق حملة تقليل إنتاج النفايات بمنطقة تبوك



تبوك 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، اليوم بمنطقة تبوك حملة توعوية لتقليل إنتاج النفايات تحت شعار (قلّل_كرّر_دوّر)، تهدف لتوفير الطاقة والحدّ من إنتاج النفايات وتعزيز الوعي البيئي، وذلك بمول تبوك بارك.

وتتضمن الحملة تقديم تعريفات بالطرق الصحيحة لتوفير الطاقة والحدّ من إنتاج النفايات وتعزيز الوعي البيئي.

ويسعى "موان" خلال هذه الحملة إلى تقليل إنتاج النفايات عن طريق استخدام بدائل صديقة للبيئة ونشر الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع عبرَ أكشاك تفاعلية توعوية متنوعة تهدف إلى تبنّي نمط حياة يتوافق مع الكلمات المفتاحية (قلّل-كرّر-دوّر), بالإضافة إلى نشر الوعي حول الآثار الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية التي تسبّبها زيادة إنتاج النفايات.

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22:39ت م

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