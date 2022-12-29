السعودية اليوم / مسك تختتم مسيرة جولة العروض التعريفية 2022 في تبوك



تبوك 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

اختتمت مؤسسة

كما انعقد على هامش الجولة جلسات حوارية بمشاركة عدد من القادة والرؤساء التنفيذين ورواد الأعمال وأصحاب التجارب المُلهمة الذين قدموا خلال مشاركتهم في موضوعات أهمية القطاع الثالث في ازدهار وتنمية المجتمع، وأثر المسرعات وحاضنات الأعمال في استدامة المشروعات الناشئة، وتطوير المهارات لتنمية المسيرة المهنية، وتحديات وفرص قيادات المستقبل، مختلف التجارب الناجحة والمُلهمة في موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.

يُذكر بأن جولة مسك انطلقت من العاصمة الرياض لتصل للشباب المبدع والطموح في مختلف مناطق المملكة ووصلت إلى جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، وقدّمت 56 ورشة عمل وأكثر من 90 ساعةٍ تدريبية، وشارك في 38 جلسة حوارية انعقدت في المحطات الأربع أكثر من 120 متحدثًا.

// انتهى //

22:39ت م

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تبوك 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واساختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" - اليوم - مسيرة جولة العروض التعريفية (جولة مسك 2022)، التي تأتي في إطار احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة، إذ قدمت الجولة خلال محطتها الرابعة بمدينة تبوك مسيرة سنواتٍ من العطاء المستمر في تمكين وتطوير الشباب، وصورة متكاملة لمجالات التركيز الأربعة للمؤسسة، وأنشطة تفاعلية تشرح للمستفيدين المشاريع والمبادرات والبرامج المُمكنة للطاقات الإبداعية، إلى جانب ورشٍ تدريبية ومعرض تفاعلي قدم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة.كما انعقد على هامش الجولة جلسات حوارية بمشاركة عدد من القادة والرؤساء التنفيذين ورواد الأعمال وأصحاب التجارب المُلهمة الذين قدموا خلال مشاركتهم في موضوعات أهمية القطاع الثالث في ازدهار وتنمية المجتمع، وأثر المسرعات وحاضنات الأعمال في استدامة المشروعات الناشئة، وتطوير المهارات لتنمية المسيرة المهنية، وتحديات وفرص قيادات المستقبل، مختلف التجارب الناجحة والمُلهمة في موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.يُذكر بأن جولة مسك انطلقت من العاصمة الرياض لتصل للشباب المبدع والطموح في مختلف مناطق المملكة ووصلت إلى جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، وقدّمت 56 ورشة عمل وأكثر من 90 ساعةٍ تدريبية، وشارك في 38 جلسة حوارية انعقدت في المحطات الأربع أكثر من 120 متحدثًا.// انتهى //22:39ت م0155

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