السعودية اليوم / مصر تسجل هزة أرضية بقوة 4.41 درجات على مقياس ريختر



القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية بقوة 4.41 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي - في بيان له اليوم- بأن الهزة وقعت في تمام الساعة (4:54) مساءً، على عمق 15.04 كم، وعلى بعد 31 كيلومترًا من جنوب غرب الطور، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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21:58ت م

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