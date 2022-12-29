السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني



الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أعلنَت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجَ القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة (جندي) للرجال.

ودعت المديرية المتقدمين لمعرفة نتيجة طلبات القبول من خلال الدخول عبر بوابة (أبشر-توظيف) jobs.sa .

// انتهى //

21:36ت م

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