السعودية اليوم / مقتل ثلاثة جنود بنيران عناصر إرهابية شمال غرب باكستان



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

قتل ثلاثة من الجيش الباكستاني في تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في منطقة كورام شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن الاشتباكات وقعت عندما شنَّت مجموعة من الإرهابيين هجوماً على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة من الجيش الباكستاني واثنين من الإرهابيين، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

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20:52ت م

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